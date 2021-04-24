Андрей Лунин дал интервью Игорю Бурбасу. Журналист поинтересовался, как игроку было играть в аренде в других испанских клубах.
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На мой взгляд, ошибка была в том, что пошел в Леганес. Сначала надо было идти в условное Овьедо. Сегунда и Чемпионшип – лучшие перволиговые соревнования в мире. Это было бы более разумно и правильно как в плане адаптации к стране, так и в плане больших возможностей играть. Там, думаю, было бы немного больше доверия,
– рассказал Лунин.
Лунин хочет покинуть Реал
- В 2018 году луганская Заря неожиданно для всех оформила трансфер Лунина в мадридский Реал. Однако за это время голкипер провел в рамке ворот "Королевского клуба" всего один официальный матч, да еще и неудачный. В 1/16 финала Кубка Испании Реал проиграл скромному Алькояно (2:1). Украинец неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- Украинец за проведенное время в структуре мадридского клуба неоднократно ездил в аренды. Последним таким клубом для него было Овьедо, где Андрей сумел продемонстрировать яркую и уверенную игру в воротах. Благодаря удачной игре он заслужил возвращение в Мадрид. Зидан высоко оценивал работу голкипера на тренировках, но всегда отдавал предпочтение бельгийцу Тибо Куртуа.
- Лунин уже сам заявил, что не против покинуть испанский гранд ради игровой практики. Хетафе хотел арендовать голкипера, но все заинтересованности были только на уровне слов.