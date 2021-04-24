Андрій Лунін дав інтерв'ю Ігорю Бурбасу. Журналіст поцікавився, як гравцеві було грати в оренді в інших іспанських клубах.
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На мій погляд, помилка була в тому, що пішов у Леганес. Спочатку треба було йти в умовне Ов'єдо. Сегунда і Чемпіоншип – найкращі першолігові змагання в світі. Це було б більш розумно і правильно як в плані адаптації до країни, так і в плані великих можливостей грати. Там, думаю, було б трохи більше довіри,
– розповів Лунін.
Лунін хоче покинути Реал
- У 2018 році луганська Зоря несподівано для усіх оформила трансфер Луніна у мадридський Реал. Однак за цей час голкіпер провів у рамці воріт "Королівського клубу" лише один офіційний матч та ще й невдалий. В 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал програв скромному Алькояно (2:1). Українець невпевнено зіграв у воротах та більше не виходив на футбольне поле.
- Українець за проведений час у структурі мадридського клубу неодноразово їздив в оренди. Останнім таким клубом для нього було Ов'єдо, де Андрій зумів продемонструвати яскраву та впевнену гру у воротах. Завдяки вдалій грі він заслужив повернення у Мадрид. Зідан високо оцінював роботу голкіпера на тренуваннях, але завжди надавав перевагу бельгійцю Тібо Куртуа.
- Лунін вже сам заявив, що не проти покинути іспанський гранд заради ігрової практики. Хетафе хотів орендувати голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні слів.