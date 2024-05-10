"Лучший голкипер мира": легенда Реала спрогнозировал, кого выберет Анчелотти на финал ЛЧ

В среду, 8 мая, мадридский Реал на своем поле принимал мюнхенскую Баварию в полуфинале Лиги чемпионов. Хозяева одержали волевую победу в драматическом поединке и вышли в свой 18-й финал самого престижного клубного турнира.

Ворота “сливочных” в этой встрече защищал Андрей Лунин. Он в очередной раз продемонстрировал надежную игру, осуществив 4 сейва.

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Неутешительный прогноз для украинца

После этого снова остро стал вопрос о вратарской позиции в Реале до конца нынешнего сезона. В первую очередь всех интересует, кто сыграет в главном матче сезона против дортмундской Боруссии.

Тибо Куртуа уже полностью восстановился от травмы и успел сыграть первый поединок в сезоне против Кадиса. Однако украинский вратарь находится в лучших игровых кондициях и не давал причин в себе сомневаться.

Своим мнением относительно выбора Карло Анчелотти поделился легендарный бывший вратарь Сантьяго Каньисарес. Он считает, что итальянский тренер сделает ставку на бельгийца и аргументировал свою позицию.

У Куртуа есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже, если он будет готов лишь на 80 процентов – это много. Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире, а вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб Реала полностью доверяет Куртуа,

– заявил Каньисарес.

Напомним, что финал Реал – Боруссия Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". К этому времени мадридцы проведут еще 4 матча в Ла Лиге, но они уже не будут иметь турнирного значения, ведь "сливочные" уже оформили досрочно чемпионство.

. Ранее относительно вратарской позиции высказался другой легендарный голкипер Реала Икер Касильяс . Испанец считает, что Андрей Лунин своей игрой заслужил место в старте и должен выйти на поле в финале ЛЧ с первых минут.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел 30 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок "сливочные" сыграют 11 мая в 19:30 на выезде против Гранады. Кто сыграет в основном составе команды на позиции вратаря пока неизвестно.