Ворота “сливочных” в этой встрече защищал Андрей Лунин. Он в очередной раз продемонстрировал надежную игру, осуществив 4 сейва.
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Неутешительный прогноз для украинца
После этого снова остро стал вопрос о вратарской позиции в Реале до конца нынешнего сезона. В первую очередь всех интересует, кто сыграет в главном матче сезона против дортмундской Боруссии.
Тибо Куртуа уже полностью восстановился от травмы и успел сыграть первый поединок в сезоне против Кадиса. Однако украинский вратарь находится в лучших игровых кондициях и не давал причин в себе сомневаться.
Своим мнением относительно выбора Карло Анчелотти поделился легендарный бывший вратарь Сантьяго Каньисарес. Он считает, что итальянский тренер сделает ставку на бельгийца и аргументировал свою позицию.
У Куртуа есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже, если он будет готов лишь на 80 процентов – это много. Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире, а вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб Реала полностью доверяет Куртуа,
– заявил Каньисарес.
Напомним, что финал Реал – Боруссия Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". К этому времени мадридцы проведут еще 4 матча в Ла Лиге, но они уже не будут иметь турнирного значения, ведь "сливочные" уже оформили досрочно чемпионство.
Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел 30 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".
Следующий поединок "сливочные" сыграют 11 мая в 19:30 на выезде против Гранады. Кто сыграет в основном составе команды на позиции вратаря пока неизвестно.