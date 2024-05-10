Ворота “сливочных” в этой встрече защищал Андрей Лунин. Он в очередной раз продемонстрировал надежную игру, осуществив 4 сейва.

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Неутешительный прогноз для украинца

После этого снова остро стал вопрос о вратарской позиции в Реале до конца нынешнего сезона. В первую очередь всех интересует, кто сыграет в главном матче сезона против дортмундской Боруссии.

Тибо Куртуа уже полностью восстановился от травмы и успел сыграть первый поединок в сезоне против Кадиса. Однако украинский вратарь находится в лучших игровых кондициях и не давал причин в себе сомневаться.

Своим мнением относительно выбора Карло Анчелотти поделился легендарный бывший вратарь Сантьяго Каньисарес. Он считает, что итальянский тренер сделает ставку на бельгийца и аргументировал свою позицию.

У Куртуа есть время, чтобы набрать хорошую форму и даже, если он будет готов лишь на 80 процентов – это много. Андрей Лунин тоже заслуживает сыграть, но Тибо – лучший голкипер в мире, а вратарская позиция в таких матчах имеет очень большое значение. Тренерский штаб Реала полностью доверяет Куртуа,

– заявил Каньисарес.

Напомним, что финал Реал – Боруссия Дортмунд состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". К этому времени мадридцы проведут еще 4 матча в Ла Лиге, но они уже не будут иметь турнирного значения, ведь "сливочные" уже оформили досрочно чемпионство.

Интересно. Ранее относительно вратарской позиции высказался другой легендарный голкипер Реала Икер Касильяс. Испанец считает, что Андрей Лунин своей игрой заслужил место в старте и должен выйти на поле в финале ЛЧ с первых минут.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел 30 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок "сливочные" сыграют 11 мая в 19:30 на выезде против Гранады. Кто сыграет в основном составе команды на позиции вратаря пока неизвестно.