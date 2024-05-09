Реал – Бавария 2:1

Гол: Хоселу, 88, 90+2 – Дэвис, 68

В среду, 8 мая, состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Реал – Бавария. Первый поединок соперников завершился вничью 2:2, а потому команды имели равные шансы выйти в финал, пишет 24 Канал.

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Соперничество вратарей Реала и Баварии

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти место в воротах на решающий матч доверил Андрею Лунину. Именитый Тибо Куртуа оказался на скамейке запасных.

На 11-й минуте матча хозяева поля создали первый стопроцентный момент. Винисиус Жуниор получил пас в штрафной площади, но пробил в стойку ворот. На добивании первым был Родриго, однако Нойер справился с этим ударом и отвел опасность.

Впрочем, команда Тухеля не отсиживалась в обороне. На 28-й минуте Гарри Кейн решил пробить со средней дистанции. Украинский голкипер "сливочных" кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

В конце первого тайма Винисиус упустил еще одну возможность отличиться. Бразилец пробил из пределов штрафной площади, но Нойер вновь продемонстрировал свое мастерство.

Вторую половину встречи команды продолжили играть на встречных курсах. Винисиус, Родриго и Кроос угрожали воротам Нойера. Зато Гарри Кейн при каждом удобном случае проверял реакцию Лунина. Казалось, будто голкиперы обеих команд определяли лучшего в противостоянии.

Однако на 68-й минуте встречи Лунин не смог спасти "сливочных" после удара Альфонсо Дэвиса. Канадский вингер, который на 27-й минуте заменил Гнабри, обыграл Рюдигера и отправил мяч в угол ворот. Лунин был бессилен спасти команду.

Видео гола Дэвиса

Хоселу спасает Анчелотти

Через три минуты Дэвис срикошетил мяч в собственные ворота. После просмотра ВАР арбитр отменил гол, зафиксировав фол Начо.

Реал отыгрался, когда шли последние минуты основного времени. Хоселу, который только появился на поле, воспользовался ошибкой Нойера и удачно сыграл на добивании.

Видео первого гола Хоселу

А в компенсированное время джокер Анчелотти оформил дубль и принес победу "королевскому клубу".

Видео второго гола Хоселу

Реал стал вторым финалистом Лиги чемпионов. 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне команда Лунина и Боруссия определят победителя самого престижного еврокубка.

Видеообзор матча Реал – Бавария