Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин должен сыграть в финале Лиги чемпионов. Именно такое мнение высказал легендарный вратарь "сливочных" Икер Касильяс.

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Касильяс высказался за Лунина

По словам Касильяса, бельгиец Тибо Куртуа, который недавно восстановился после тяжелой травмы,

"Лунин показал, что он – надежный вратарь, который может помочь в любой момент. Это не от меня зависит, но сыграть должен Лунин. Куртуа только что восстановился после травмы. Это правда, что на днях он сыграл очень хорошо, но он все еще не в конкурентном ритме.

Он уже более чем продемонстрировал свой уровень, и он показал это в прошлом году. Я убежден, что когда он вернется, то будет иметь такой же высокий уровень", – сказал Касильяс.

Справка. В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 30 поединков, в которых пропустил 28 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

В финале Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет против дортмундской Боруссии. Матч состоится 1 июня в 22:00 в Лондоне на стадионе "Уэмбли".