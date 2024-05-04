В чемпионате Испании отыграли половину матчей 34 тура Ла Лиги. Главный фаворит турнира мадридский Реал разгромил дома Кадис (3:0), что позволило ему оказаться в шаге от оформления чемпионства, пишет 24 Канал.

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Короли на вершине

Впрочем, ждать следующей недели для обеспечения первого места команде Анчелотти не придется. Главный преследователь мадридцев Барселона уступила Жироне (2:4) и пропустила команду Довбика и Цыганкова на второе место.

За четыре тура до финиша отрыв "бланкос" от ближайшего преследователя составляет аж 13 очков. Таким образом, мадридский Реал уже официально стал чемпионом Испании 2023-2024.

Для столичного клуба это уже 36-е золотые медали Ла Лиги в истории, что является рекордом турнира. Ближайший преследователь Барселона выигрывала чемпионат Испании 27 раз.

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Лунин снова чемпион

Важную роль в этом успехе Реала сыграл украинский вратарь Андрей Лунин, который уже второй раз в карьере стал чемпионом Ла Лиги. В этом сезоне украинец был основным кипером мадридцев. Голкипер отыграл 20 матчей в чемпионате, половину из них (10) насухо.

В этом сезоне Лунин еще и выиграл Суперкубок Испании, а также имеет возможность стать победителем Лиги чемпионов. Реал уже вышел в полуфинал турнира, где в первом матче против Баварии сыграл в результативную ничью на выезде (2: 2).