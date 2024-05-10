Ворота "вершкових" у цій зустрічі захищав Андрій Лунін. Він вчергове продемонстрував надійну гру, здійснивши 4 сейви.
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Невтішний прогноз для українця
Після цього знову гостро стало питання щодо воротарської позиції в Реалі до кінця нинішнього сезону. В першу чергу всіх цікавить, хто зіграє у головному матчі сезону проти дортмундської Боруссії.
Тібо Куртуа вже повністю відновився від травми та встиг зіграти перший поєдинок у сезоні проти Кадіса. Проте український воротар знаходиться у кращих ігрових кондиціях та не давав причин у собі сумніватися.
Своєю думкою щодо вибору Карло Анчелотті поділився легендарний колишній воротар Сантьяго Каньїсарес. Він вважає, що італійський тренер зробить ставку на бельгійця та аргументував свою позицію.
У Куртуа є час, щоб набрати гарну форму та навіть, якщо він буде готовим лиш на 80 відсотків – це багато. Андрій Лунін теж заслуговує зіграти, але Тібо – найкращий голкіпер у світі, а воротарська позиція у таких матчах має дуже велике значення. Тренерський штаб Реала повністю довіряє Куртуа,
– заявив Каньїсарес.
Нагадаємо, що фінал Реал – Боруссія Дортмунд відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". До цього часу мадридці проведуть ще 4 матчі в Ла Лізі, але вони вже не матимуть турнірного значення, адже "вершкові" вже оформили достроково чемпіонство.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Лунін провів 30 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".
Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 11 травня о 19:30 на виїзді проти Гранади. Хто зіграє в основному складі команди на позиції воротаря наразі невідомо.