Ворота "вершкових" у цій зустрічі захищав Андрій Лунін. Він вчергове продемонстрував надійну гру, здійснивши 4 сейви.

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Невтішний прогноз для українця

Після цього знову гостро стало питання щодо воротарської позиції в Реалі до кінця нинішнього сезону. В першу чергу всіх цікавить, хто зіграє у головному матчі сезону проти дортмундської Боруссії.

Тібо Куртуа вже повністю відновився від травми та встиг зіграти перший поєдинок у сезоні проти Кадіса. Проте український воротар знаходиться у кращих ігрових кондиціях та не давав причин у собі сумніватися.

Своєю думкою щодо вибору Карло Анчелотті поділився легендарний колишній воротар Сантьяго Каньїсарес. Він вважає, що італійський тренер зробить ставку на бельгійця та аргументував свою позицію.

У Куртуа є час, щоб набрати гарну форму та навіть, якщо він буде готовим лиш на 80 відсотків – це багато. Андрій Лунін теж заслуговує зіграти, але Тібо – найкращий голкіпер у світі, а воротарська позиція у таких матчах має дуже велике значення. Тренерський штаб Реала повністю довіряє Куртуа,

– заявив Каньїсарес.

Нагадаємо, що фінал Реал – Боруссія Дортмунд відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". До цього часу мадридці проведуть ще 4 матчі в Ла Лізі, але вони вже не матимуть турнірного значення, адже "вершкові" вже оформили достроково чемпіонство.

Цікаво. Раніше щодо воротарської позиції висловився інший легендарний голкіпер Реала Ікер Касільяс. Іспанець вважає, що Андрій Лунін своєю грою заслужив місце у старті та повинен вийти на поле у фіналі ЛЧ з перших хвилин.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Лунін провів 30 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 11 травня о 19:30 на виїзді проти Гранади. Хто зіграє в основному складі команди на позиції воротаря наразі невідомо.