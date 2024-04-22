Тренер Реала выбрал вратаря на финал сезона: выиграл ли Лунин конкуренцию у Куртуа

Текущий сезон-2023/2024 является лучшим для Андрея Лунина в футболке мадридского Реала. Украинский голкипер убедил Карло Анчелотти, который не видел потенциала у футболиста еще с 2018-го года.

Украинец стал первым номером Реала после того, как из обоймы из-за порванных "крестов" вылетел Тибо Куртуа. Лунин выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кепы Аррисабалаги.

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Анчелотти сделал свой выбор

Андрей полностью изменил мнение главного тренера "сливочных" относительно его будущего и роли в команде. Украинский вратарь проводит отличный сезон. Зато Тибо Куртуа уже вернулся в общую группу после двух повреждений.

Однако восстановление бельгийца не должно повлиять на игровой тонус Андрея. Анчелотти уже имел разговор с Куртуа, в которой рассказал Тибо о его роли в команде в финале текущего сезона-2023/2024. Итальянский наставник Реала рассчитывает закончить этот сезон с Луниным в воротах.

Куртуа же будет подтягивать форму. Анчелотти надеется, что Лунин поможет команде в решающих поединках сезона, как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.

Напомним, что в полуфинале ЛЧ Реал сыграет против мюнхенской Баварии.

Что касается ситуации "галактикос" в чемпионате, то после 32-х туров мадридский гранд идет лидером турнирной таблицы Ла Лиги, набрав уже 81 балл. Отрыв от Барселоны после победы над каталонцами в Эль-Класико (3:2) составляет уже 11 очков.

Впереди у Реала еще 6 матчей в испанском первенстве и как минимум два полуфинальных поединка в рамках Лиги чемпионов.

Впечатляющий сезон для Лунина в Реале