Українець став першим номером Реала після того, як із обойми через порвані "хрести" вилетів Тібо Куртуа. Лунін виграв конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги.

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Анчелотті зробив свій вибір

Андрій повністю змінив думку головного тренера "вершкових" щодо його майбутнього та ролі у команді. Український воротар проводить відмінний сезон. Натомість Тібо Куртуа вже повернувся у загальну групу після двох ушкоджень.

Однак відновлення бельгійця не повинно вплинути на ігровий тонус Андрія. Анчелотті вже мав розмову із Куртуа, у якій розповів Тібо про його роль у команді у фіналі поточного сезону-2023/2024. Італійський наставник Реала розраховує закінчити цей сезон із Луніним у воротах.

Куртуа ж буде підтягувати форму. Анчелотті сподівається, що Лунін допоможе команді у вирішальних поєдинках сезону, як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що у півфіналі ЛЧ Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.

Щодо ситуації "галактікос" у чемпіонаті, то після 32-х турів мадридський гранд йде лідером турнірної таблиці Ла Ліги, набравши вже 81 бал. Відрив від Барселони після перемоги над каталонцями в Ель Класіко (3:2) складає вже 11 очок.

Попереду у Реала ще 6 матчів в іспанській першості та щонайменше два півфінальні поєдинки у рамках Ліги чемпіонів.

Вражаючий сезон для Луніна у Реалі