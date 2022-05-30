Лунин с флагом Украины отметил победу в ЛЧ на "Сантьяго Бернабеу": яркое видео

Реал громко отпраздновал победу в Лиге чемпионов. "Королевский клуб" привез трофей на "Сантьяго Бернабеу", трибуны которого были заполнены до основания болельщиками "сливочных".

Сине-желтый флаг на "Сантьяго Бернабеу"

Празднование прошло на центральных улицах Мадрида и родном стадионе Реала. Многие мадридцы собрались, чтобы первыми увидеть вживую трофей Лиги чемпионов.

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На футбольном поле игроки появлялись по одному под бешеные аплодисменты трибун. Участие в праздновании принял украинский голкипер Андрей Лунин, хотя сам не провел в еврокубках ни минуты. Не забыл украинец прихватить с собой сине-желтый флаг, который не снимал с себя во время торжественного события.

Интересно, что еще перед финалом против Ливерпуля, закончившегося минимальной победой мадридцев (0:1), Лунин говорил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы украинское знамя взвилось на футбольном поле в Париже. Реал победил, а Андрей сдержал слово о флаге Украины на поле. Голкипер сделал фото с сине-желтым флагом, напомнив миру о войне в его родной стране.

Видео с празднования Реала

23-летний вратарь сделал совместное фото с супругой Анастасией, которая перед финалом Лиги чемпионов родила футболисту сына. Андрей в первый раз стал отцом.



Лунин с женой Анастасией / Фото из инстаграмма футболиста

После яркого празднования Лунин отправится в сборную Украины, которая 30 мая улетела в Глазго. Именно в этом городе "сине-желтые" сыграют против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы украинцы в финале сыграют против Уэльса (5 июня), где будут сражаться за путевку в Катар.

Статистика Лунина в сезоне-2021/2022

В прошедшем сезоне провел только четыре поединка, в которых пропустил четыре гола.

Лунин дебютировал в Ла Лиге в составе Реала. Произошло это в мадридском дерби против Атлетико. К сожалению, в том матче Андрей пропустил единственный гол с пенальти от Янника Карраско, ставший победным для "матрасников" (1:0).

Второй поединок в испанском чемпионате провел против Кадиса, в котором украинский голкипер потянул пенальти. Украинец принес мировую Реал – 1:1.

Еще два матча Лунин провел в Кубке Испании, в которых "сливочные" добыли две победы.

Андрей Лунин стал только третьим украинцем, выигравшим Лигу чемпионов.

Не исключено, что новый сезон Лунин начнет в новой команде. Реал готов отдать украинца в аренду или даже продать при сохранении у себя 50% прав. Голкипером интересуются Вест Хэм, Вильярреал и Эспаньол.