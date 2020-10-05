"Заря" может усилиться игроком сборной Украины перед матчами в Лиге Европы
Защитник "Динамо" и сборной Украины Артем Шабанов близок к трансферу в другой украинский клуб. Им серьезно заинтересовалась луганская "Заря"
Защитник киевлян попал на "глаза" боссам луганского клуба. О возможном трансфере сообщает Meta-ratings.
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Усиление перед еврокубками
Стороны уже вроде вступили в переговоры по трансферу футболиста. Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере или арендном соглашении. Вероятность того, что игрок переберется в расположение "Зари" очень высока.
Ранее сообщалось, что Шабанов проигрывает конкуренцию за место в основе всем этим игрокам. Поэтому наставники не исключают, что Шабанов может перейти в другой клуб на правах аренды.
Футболист еще летом мог покинуть Киев. Защитник должен был покинуть клуб из-за определенных игровых причин, однако остался из-за большого количества травм одноклубников.
В текущем сезоне 28-летний Шабанов еще не сыграл ни минуты.
Карьера Шабанова: главное
- Шабанов – воспитанник киевского "Динамо", но впоследствии перешел в структуру "Арсенала". Дебютировал в УПЛ в 2013 году.
- В январе 2014 года подписал контракт с клубом "Волынь". Летом того же года стал ключевым игроком защитного звена команды. В конце мая 2016 года оставил луцкий клуб, но впоследствии в конце июля того же года вернулся в "Волынь".
- Зимой в сезоне-2016/17 Шабанов покинул Луцк и перешел в львовские "Карпаты", но долго в городе Льва не задержался и уже в конце января 2017 года подписал контракт со "Сталью". По окончании сезона стал игроком донецкого "Олимпика".
- В январе 2018 года подписал контракт с киевским "Динамо", а уже летом того же года выиграл в составе клуба свой первый трофей – Суперкубок Украины. С сезона-2019/20 стал основным защитником киевлян.
- В ноябре 2017 года впервые сыграл за главную команду страны.