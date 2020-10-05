Защитник "Динамо" и сборной Украины Артем Шабанов близок к трансферу в другой украинский клуб. Им серьезно заинтересовалась луганская "Заря"

Защитник киевлян попал на "глаза" боссам луганского клуба. О возможном трансфере сообщает Meta-ratings.

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Стороны уже вроде вступили в переговоры по трансферу футболиста. Пока неизвестно, идет ли речь о трансфере или арендном соглашении. Вероятность того, что игрок переберется в расположение "Зари" очень высока.

Ранее сообщалось, что Шабанов проигрывает конкуренцию за место в основе всем этим игрокам. Поэтому наставники не исключают, что Шабанов может перейти в другой клуб на правах аренды.

Футболист еще летом мог покинуть Киев. Защитник должен был покинуть клуб из-за определенных игровых причин, однако остался из-за большого количества травм одноклубников.

В текущем сезоне 28-летний Шабанов еще не сыграл ни минуты.

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