5 октября закрывается трансферное окно в европейском футболе. До этого момента клубы еще имеют возможность усилить свои составы.

В частности Киевское "Динамо" собирается усилиться бразильским нападающим в последние дни трансферного окна. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

К теме: Суркис прокомментировал трансферы "Динамо": ситуация с Супрягой и аренда игрока АПЛ

"До окончания трансферного окна у Супряги может появиться бразильский конкурент. Если успеют", – говорится в сообщении.

Слухи о трансферах "Динамо"

Также по информации, Хесус Хименес не присоединится к "Динамо" на 99%. Хесус вроде бы разочаровал скаутов киевлян и наставника клуба Мирчу Луческу слабыми действиями в матче шестого тура польской Экстраклясы, в котором "Гурник" потерпел первое в сезоне поражение, уступив на выезде 0:2 "Заглембе".

Ранее сообщалось, что киевляне интересуются нападающим сборной Боснии и Герцеговины Ельвиром Кольичем, выступающем за румынский клуб "КС Университатя".

На прицел к киевлянам также попал полузащитник "Леха" Якуб Модера. Киевляне готовы были выложить за футболиста 4 миллиона евро.