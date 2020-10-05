"Динамо" подпишет лишь одного новичка до закрытия трансферного окна
5 октября закрывается трансферное окно в европейском футболе. До этого момента клубы еще имеют возможность усилить свои составы.
В частности Киевское "Динамо" собирается усилиться бразильским нападающим в последние дни трансферного окна. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
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"До окончания трансферного окна у Супряги может появиться бразильский конкурент. Если успеют", – говорится в сообщении.
Слухи о трансферах "Динамо"
Также по информации, Хесус Хименес не присоединится к "Динамо" на 99%. Хесус вроде бы разочаровал скаутов киевлян и наставника клуба Мирчу Луческу слабыми действиями в матче шестого тура польской Экстраклясы, в котором "Гурник" потерпел первое в сезоне поражение, уступив на выезде 0:2 "Заглембе".
Ранее сообщалось, что киевляне интересуются нападающим сборной Боснии и Герцеговины Ельвиром Кольичем, выступающем за румынский клуб "КС Университатя".
На прицел к киевлянам также попал полузащитник "Леха" Якуб Модера. Киевляне готовы были выложить за футболиста 4 миллиона евро.
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