Лави київського "Динамо" міг поповнити бельгійський оборонець Джордан Лукаку. Кияни хотіли орендувати футболіста на сезон-2020/2021, але трансфер несподівано зірвався.

Журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас у твіттері повідомив про інтерес "Динамо" до Лукаку.

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У "Динамо" зірвався трансфер Лукаку

За словами Бурбаса, Лукаку міг приєднатися до "Динамо" в останній день європейського трансферного вікна.

Кияни хотіли орендувати Лукаку й на трансфері наполягав Мірча Луческу.

Повідомляється, що Лукаку був готовий перейти у "Динамо", але порадився з тренером збірної Бельгії Роберто Мартінесом та відмовив киянам.

Лукаку перейшов у бельгійський "Антверпен", де начебто буде в полі зору Роберто Мартінеса та, можливо, поїде на Євро-2020.