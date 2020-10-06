Лукаку дав згоду перейти у "Динамо", але трансфер зірвався
Лави київського "Динамо" міг поповнити бельгійський оборонець Джордан Лукаку. Кияни хотіли орендувати футболіста на сезон-2020/2021, але трансфер несподівано зірвався.
Журналіст телеканалів "Футбол 1,2,3" Ігор Бурбас у твіттері повідомив про інтерес "Динамо" до Лукаку.
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У "Динамо" зірвався трансфер Лукаку
За словами Бурбаса, Лукаку міг приєднатися до "Динамо" в останній день європейського трансферного вікна.
Кияни хотіли орендувати Лукаку й на трансфері наполягав Мірча Луческу.
Повідомляється, що Лукаку був готовий перейти у "Динамо", але порадився з тренером збірної Бельгії Роберто Мартінесом та відмовив киянам.
Лукаку перейшов у бельгійський "Антверпен", де начебто буде в полі зору Роберто Мартінеса та, можливо, поїде на Євро-2020.
Що відомо про Джордана Лукаку?Брат зіркового футболіста "Інтера" Ромелу Лукаку. Джордан виступає на позиції лівого захисника. 26-річний гравець минулий сезон провів у римському "Лаціо".
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