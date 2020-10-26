Наставник "Шахтера" Луиш Каштру пообщался с прессой перед матчем второго тура Лиги чемпионов с "Интером". Поединок "Шахтер" – "Интер" состоится 27 октября в Киеве.

Луиш Каштру во время пресс-конференции сообщил, что Николай Матвиенко и Андрей Пятов заявлены на матч с "Интером". Об этом сообщает 24 канал.

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Неважно, молод ты или взрослый

Каштру прокомментировал то, что состав "Шахтера" – один из самых молодых в Лиге чемпионов. В частности, в матче с "Реалом" только трое игроков было старше 22 лет.

Наставник "горняков" убежден, что все футболисты "Шахтера" будут сконцентрированы и выйдут на игру с положительной энергией и амбициями одержать победу.

Всегда важно, чтобы в команде была душа, безумное желание побеждать. Если будем делать все дисциплинированно, отдаваться в каждом упражнении, то весь этот успех сможем перенести на поле. Тогда будем показывать качественную игру, это будет происходить натурально,

– сказал тренер.

Каштру заметил, что, кроме желания, должна быть дисциплина, строгость, внимательность, отдача игре все 90 минут.

"Неважно, молодой ты или взрослый – команда всегда должна оставаться командой. Нет ни одного клуба в мире, где руководит один или два игрока. Нет, мы единое целое как одна команда. Без разницы, у кого какой статус, опыт или его отсутствие. Если у тебя есть качество и ты будешь работать на благо команды – все у тебя будет получаться. Это самая большая сила – коллектив команды", – сказал Каштру.

Рассчитываю на Мораеса

Вместе с тем, Каштру прокомментировал командное фото "Шахтера", на котором нет нападающего Жуниора Мораеса.

Конечно, я рассчитываю на него, как и на всех остальных. Его не было на фотосессии, потому что у него был коронавирус, а медицинский департамент не позволил ему быть с командой в этот день. Насколько знаю, его как-то прифотошоплят, он будет на общей фотографии команды,

– сказал португалец.

Как коронавирус повлиял на "Шахтер"

Луиш Каштру считает, что из-за коронавируса, который недавно всколыхнул "Шахтер", ему крайне сложно определить стартовый состав команды.

"Самое сложное в жизни тренера команды, где есть ребята, переболевшие коронавирусом – это определенные ребята, которые остались здоровыми, играют постоянно в таком режиме. В них накапливается усталость.

Есть другие ребята, которые сдали положительные тесты и на две недели ушли на самоизоляцию. Они не тренируются и не готовятся к матчам. Некоторым нужно больше времени, чтобы вернуться, другие немного уставшие – все вместе создает непростую ситуацию", – заявил Каштру.

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Наставник "Шахтера" заметил, что это не означает, что футболисты, которые не тренировались из-за коронавируса, что у них все хорошо, если они сдали отрицательный тест.

"Есть много вещей, которые не выносят на всеобщее обозрение. Но многие понимают, как этот вирус может повлиять на организм человека. Это очень сильно усложняет нашу жизнь. Но наша команда состоит из суперкомпетентных ребят, которые знают, что нужно делать на поле. Самое главное – сильный союз и настрой на победу.

Несмотря на то, что я знаю, что практически всегда мы сильнее, когда все вместе. Знаю, что есть клубы, где команды сильны только с определенными игроками в составе. Но мы сильны лишь тогда, когда мы все вместе", – резюмировал Каштру.