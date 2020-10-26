Донецкий "Шахтер" во вторник, 27-го октября, примет миланский "Интер" в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Анонс матча Лиги чемпионов – читайте в материале Спорт 24.

Шахтер – Интер: главное

Что: групповой этап Лиги чемпионов;

Где: Киев, НСК "Олимпийский";

Когда: 27 октября, в 19:55;

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария);

Где смотреть: телеканал "Футбол 1".

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Перед игрой

После яркой и неожиданной победы над "Реалом" в Мадриде "Шахтер" совсем с другим настроением ждет в гости "Интер", чем это могло быть с учетом последней встречи этих клубов.

В полуфинале прошлой Лиги Европы миланцы камня на камне не оставили от дончан, разгромив их 5:0 благодаря дублям Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса, а также голу Данило Д'Аброзио.

К матчу должна восстановиться основная обойма "горняков", пропустившая выезд в Испанию.

На выходных оба клуба сыграли матчи во внутренних чемпионатах. "Шахтер" вырвал ничью у "Ворсклы", а "Интер" уверенно одолел "Дженоа".

Тактическое построение команд

Наставник "Интера" Антонио Конте, который мог покинуть Милан по завершению прошлого сезона, поклонник игры в три защитника. В его модели 3-5-2 только один чистый опорник – Марсело Брозович. Рядом с ним два динамичных хавбека, которые всегда готовы поддержать нападающих. В новом сезоне Брозовичу помогает Артуро Видаль.

На флангах два атакующих игрока действуют по всей бровке. "Интер "выходит из обороны через пас," приглашая " соперников прессинговать, а затем ищет форвардов – особенно Лукаку.

Основная схема "Шахтера" – это гибрид 4-3-3 и 4-2-3-1. В полузащите у каждого своя роль. Тарас Степаненко играет глубже и на начальной стадии построения атаки опускается между центральными защитниками.

Динамического Маркоса Антонио можно встретить на любом участке поля от своей штрафной до чужой. Алан Патрик располагается под Жуниором Мораесом и ведет игру в атаке.

Вингеры Тайсон и Марлос любят идти в центр, оставляя на флангах зоны для крайних защитников.

В полуфиналы Лиги Европы "Интер" уничтожил построение "Шахтера". Оказалось, что агрессивный прессинг миланцев чрезвычайно неудобен для "горняков". "Шахтер", который любит владеть мячом, банально не знал, как продвигать его вперед. Нашел Луиш Каштру противодействие "Интер" покажет матч Лиги чемпионов.

Старт сезона

Оба коллектива проводят неуверенное начало сезона. "Шахтер" проиграл "Динамо" Суперкубок Украины, а в чемпионате Украины из семи поединков выиграл только три. Еще четыре матча дончане свели к ничьей.

Пока лучшим результатом "Шахтера" в сезоне является сенсационная победа над "Реалом".

"Интер" также не хватает звезд с неба. В 5 матчах Серии А миланцы одержали три победы, потерпели одно поражение и еще одну игру свели к ничьей.

У итальянцев не удался старт в Лиге Европы. "Интер" на своем поле вырвал ничью у немецкой "Боруссии" М.

Прогноз букмекеров

Хотя "Шахтер" будет проводить домашний матч и при поддержке болельщиков, букмекеры считают, что именно "Интер" фаворит. Победу подопечных Антонио Конте в Marathonbet оценивают коэффициентом 1,85.

Коэффициент, что "Шахтер" сможет отомстить за поражение в Лиге Европы и выиграет матч второго тура Лиги чемпионов – 4,30. Ничья в матче – коэффициент 3,96.