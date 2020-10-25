25 октября донецкий "Шахтер" провел совместную командную фотосессию, на которой не было Мораеса. Официальная причина его отсутствия неизвестна.

Официальный аккаунт "Шахтера" в инстаграме опубликовал фото с этого мероприятия, а Жуниор Мораес оставил комментарий: "Спасибо за приглашение".

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Добавим, что Мораес был одним из тех игроков, которые заболели коронавирусом. Однако украинец уже был задействован в тренировках еще 23 октября.

Карьера Мораеса в Украине