Намекнул на уход? Мораес оставил странный комментарий под фотографией "Шахтера"
25 октября донецкий "Шахтер" провел совместную командную фотосессию, на которой не было Мораеса. Официальная причина его отсутствия неизвестна.
Официальный аккаунт "Шахтера" в инстаграме опубликовал фото с этого мероприятия, а Жуниор Мораес оставил комментарий: "Спасибо за приглашение".
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Добавим, что Мораес был одним из тех игроков, которые заболели коронавирусом. Однако украинец уже был задействован в тренировках еще 23 октября.
Карьера Мораеса в Украине
- Летом 2012 года Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
- Первую половину 2017 года провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером".
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