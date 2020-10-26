Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з пресою перед матчем другого туру Ліги чемпіонів з "Інтером". Поєдинок "Шахтар" – "Інтер" відбудеться 27 жовтня у Києві.

Луїш Каштру під час пресконференції повідомив, що Микола Матвієнко та Андрій Пятов заявлені на матч з "Інтером". Про це повідомляє 24 канал.

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Неважливо, молодий ти чи дорослий

Каштру прокоментував те, що склад "Шахтаря" – один з наймолодших у Лізі чемпіонів. Зокрема, у матчі з "Реалом" тільки троє гравців було старше 22 років.

Наставник "гірників" переконаний, що всі футболісти "Шахтаря" будуть сконцентрованими та вийдуть на гру з позитивною енергією та амбіціями здобути перемогу.

Завжди важливо, щоб в команді була душа, шалене бажання перемагати. Якщо будемо робити все дисципліновано, віддаватися в кожній вправі, то весь цей успіх зможемо перенести на поле. Тоді будемо показувати якісну гру, це буде відбуватися натурально,

– сказав тренер.

Каштру зауважив, що, крім бажання, повинна бути дисципліна, строгість, уважність, віддача грі всі 90 хвилин.

"Неважливо, молодий ти чи дорослий – команда завжди повинна залишатися командою. Немає жодного клубу у світі, де керує один або два гравці. Ні, ми єдине ціле як одна команда. Без різниці, у кого який статус, досвід або його відсутність. Якщо у тебе є якість і ти будеш працювати на благо команди – все у тебе буде виходити. Це найбільша сила – колектив команди", – сказав Каштру.

Розраховую на Мораеса

Разом з тим, Каштру прокоментував командне фото "Шахтаря", на якому немає нападника Жуніора Мораеса.

Звичайно, я розраховую на нього, як і на всіх інших. Його не було на фотосесії, тому що у нього був коронавірус, а медичний департамент не дозволив йому бути з командою в цей день. Наскільки знаю, його якось прифотошоплят, він буде на загальній фотографії команди,

– сказав португалець.

Як коронавірус вплинув на "Шахтар"

Луїш Каштру розповів, що через коронавірус, який недавно сколихнув "Шахтар", йому вкрай складно визначити стартовий склад команди.

"Найскладніше в житті тренера команди, де є хлопці, які перехворіли на коронавірус – є певні хлопці, які залишилися здоровими, грають постійно в такому режимі. У них накопичується втома.

Є інші хлопці, які здали позитивні тести і на два тижні пішли на самоізоляцію. Вони не тренуються і не готуються до матчів. Деяким потрібно більше часу, щоб повернутися, інші трохи втомлені – все разом створює непросту ситуацію", – заявив Каштру.

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Наставник "Шахтаря" зауважив, що футболісти, які не тренувалися через коронавірус, не означає, що у них все добре, якщо вони здали негативний тест.

"Є багато речей, які не виносять на загал. Але багато хто розуміє, як цей вірус може вплинути на організм людини. Це дуже сильно ускладнює наше життя. Але наша команда складається з суперкомпетентних хлопців, які знають, що потрібно робити на полі. Найголовніше – сильний союз і настрій на перемогу.

Попри те, що я знаю, що практично завжди ми сильніші, коли всі разом. Знаю, що є клуби, де команди сильні тільки з певними гравцями у складі. Але ми сильні лише тоді, коли ми всі разом", – резюмував Каштру.

Поєдинок "Шахтар" – "Інтер" відбудеться 27 жовтня. Початок гри о 19:55.