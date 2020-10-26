"Шахтер" 27 октября на своем поле померится силами с "Интером" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Шахтер – Интер: прогноз

Стартовый тур группового раунда Лиги чемпионов обе команды начали по-разному. Донецкий клуб сенсационно победил "Реал" на их поле 2:3. В первом тайме вообще происходило что-то невероятное. Команда Каштру забила три гола в ворота "Королевского клуба", а вот соперник не сумел ответить ни разу, пишет 24 канал.

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"Интер" же на своем поле не сумел переиграть немецкую "Боруссию", расписав боевую ничью 2:2.

"Шахтер" дважды встречался с "Интером" в сезоне Лиги чемпионов-2005/06, тогда футболисты украинского клуба не смогли одержать хотя бы одну победу в двух встречах. Сначала итальянцы уверенно победили на выезде 0:2, а уже за две недели свели матч в ничью 1:1.

Последний раз клубы встречались на одном поле в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы 17 августа. В том матче "Интер" не оставил и следа от команды Каштру 5:0.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" состоится 27 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55

Что прогнозируют букмекеры на матч Шахтер – Интер

Даже несмотря на домашний поединок для "Шахтера" букмекеры Marathonbet отдают победу итальянскому клубу. Победу "Интера" они оценили в 1,85. А вот в то, что успех будет праздновать команда Каштру – 4,30. Ничья в поединке оценена коэффициентом 3,96.

Эксперты считают, что "Интер" сыграет на НСК "Олимпийский" со счетом 1:2 в свою пользу. Такой результат матча оценен в 7,70. А вот победа донецкого клуба с аналогичным счетом – 12,75.

Вероятно, что болельщики, которые соберутся на стадионе в Киеве смогут увидеть первый гол в исполнении "горняков" после удара Дентиньйо – 6,70. А вот результативным ударом огорчит голкипера "Шахтера" скорее всего Мартинес – 4,70.

На то, что "Шахтер" первый отличится во встрече да еще и сможет одержать победу стоит коэффициент 5,10. на такой же показатель, но в исполнении "Интера" – 2,06.