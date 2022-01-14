Лучший украинский теннисист поддержал Джоковича, которому аннулировали визу в Австралии

Первая ракетка Украины Илья Марченко встал на защиту Новака Джоковича. Лучшему теннисисту мира во второй раз аннулировали визу в Австралии.

Марченко: Держись, Новаку

Илья Марченко, как и Сергей Стаховский, видят в действиях против Джоковича политический подтекст.

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После первого аннулирования визы Джокович подал апелляцию и выиграл ее в суде. Несмотря на это перед стартом Australian Open сербу снова аннулировали визу. Теннисист обратился в суд.

Марченко считает, что благодаря Джоковичу политики пытаются обрести популярность.

Они говорят: "Правила есть правила", а потом проигрывают в собственном суде. И после этого находят способ все равно отменить визу. Так о каких правилах изначально шла речь? Ой, забыл, скоро выборы. Держись, Новаку,

– написал Илья.

В комментариях к сообщению фанаты поблагодарили Марченко за поддержку. 165-я ракетка мира ответил, что вылетел из Australian Open, поэтому может высказывать свои мысли.

Зато другие теннисисты, пошутил Марченко, переживают за свои австралийские визы.

Скриншот твиттера Ильи Марченко

Что известно об аннулировании визы Джоковича

Новак Джокович публично высказывался против обязательной вакцинации от коронавируса. Серб скрывал свой статус вакцинации, но 4-го января вылетел в Австралию.

Одно из главных требований въезда в Австралию – наличие вакцинации. Серб заверил, что получил медицинский отвод от вакцинации. Но только Новак приземлился в Мельбурне – его задержали.

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Впервые визу девятикратного победителя Australian Open аннулировали 6-го января. Джокович подал апелляцию, которую выиграл 10-го января. В пятницу, 14-го января, австралийские власти во второй раз аннулировали визу спортсмену.

Это произошло за три дня до старта основной сетки Australian Open. Первый матч Джоковича на турнире должен состояться 17-го января. Рассмотрение апелляции состоится 16-го января.