Марченко: Тримайся, Новаку

Ілля Марченко, як і Сергій Стаховський, вбачають у діях проти Джоковича політичний підтекст.

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Після першого анулювання візи Джокович подав апеляцію та виграв її у суді. Попри це перед стартом Australian Open сербу знову анулювали візу. Тенісист звернувся у суд.

Марченко вважає, що завдяки Джоковичу політики намагаються здобути популярність.

Вони кажуть: "Правила є правила", а потім програють у власному суді. І після цього знаходять спосіб все одно скасувати візу. То про які правила спочатку йшлося? Ой, забув, скоро вибори. Тримайся, Новаку,

– написав Ілля.

У коментарях до допису фанати подякували Марченку за підтримку. 165-а ракетка світу відповів, що вилетів з Australian Open, тому може висловлювати свої думки.

Натомість інші тенісисти, пожартував Марченко, переживають за свої австралійські візи.



Скриншот твітеру Іллі Марченка

Що відомо про анулювання візи Джоковича

Новак Джокович публічно висловлювався проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Серб приховував свій статус вакцинації, але 4-го січня вилетів до Австралії.

Одна з головних вимог в'їзду в Австралію – наявність вакцинації. Серб запевнив, що отримав медичне відведення від вакцинації. Та тільки Новак приземлився у Мельбурні – його затримали.

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Вперше візу дев'ятиразового переможця Australian Open анулювали 6-го січня. Джокович подав апеляцію, яку виграв 10-го січня. У п'ятницю, 14-го січня, австралійська влада вдруге анулювала візу спортсмену.

Це сталося за три дні до старту основної сітки Australian Open. Перший матч Джоковича на турнірі має відбутися 17-го січня. Розгляд апеляції відбудеться 16-го січня.