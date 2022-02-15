Лучший тренер протянул руку помощи Джошуа перед реваншем с Усиком

Энтони Джошуа может сильно вооружиться перед реваншем с Александром Усиком за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF в тяжелом весе. Лучший тренер 2021 года по версиям The Ring и Sports Illustrated Эдди Рейносо готов помочь Джошуа.

Обидчик Джошуа может помочь британцу

После поражения Усику в сентябре 2021 года Джошуа решил сменить тренера и отправился в турне на поиски нового наставника. Помощь британцу предлагали Фредди Роуч и даже "Железный" Майк Тайсон.

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Эдди Рейносо, который в 2019 году помог Энди Руису нанести первое поражение в карьере Джошуа, заверил, что готов сотрудничать с кем угодно.

Он сообщил, что уже общался со следующим соперником Усика и промоутером Эдди Хирном.

Я разговаривал с Джошуа и Эдди Хирном, чтобы посмотреть, что может быть сделано. Посмотрим, как оно будет. Я бы с удовольствием поработал с Джошуа. Почему нет? Моя работа – тренировать бойцов, и я посмотрю, смогу ли сделать так, чтобы это сработало,

– заявил специалист.

Вероятный тренер Джошуа обратил внимание на проблемы британского боксера.

"Я думаю, ему нужно больше работать с дистанции и больше комбинировать. У него много хороших качеств, много хороших физических качеств, но он ими не пользуется", – сказал Рейносо.

Также он заверил, что нет никакого конфликта интересов в том, что он тренирует Энди Руиса и может работать с Джошуа.

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