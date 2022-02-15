Кривдник Джошуа може допомогти британцю
Після поразки Усику у вересні 2021 року Джошуа вирішив змінити тренера й відправився у турне на пошуки нового наставника. Допомогу британцю пропонували Фредді Роуч та навіть "Залізний" Майк Тайсон.
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Едді Рейносо, який у 2019 році допоміг Енді Руїсу завдати першої поразка в кар'єрі Джошуа, запевнив, що готовий співпрацювати з будь-ким.
Він повідомив, що вже спілкувався з наступним суперником Усика та промоутером Едді Хірном.
Я спілкувався з Джошуа та Едді Хірном, щоб побачити, що може бути зроблено. Подивимося, як воно буде. Я б із задоволенням попрацював із Джошуа. Чому ні? Моя робота – тренувати бійців, і я подивлюся, чи зможу зробити так, щоби це спрацювало,
– заявив фахівець.
Ймовірний тренер Джошуа звернув увагу на проблеми британського боксера.
"Я думаю, йому потрібно більше працювати з дистанції і більше комбінувати. У нього багато добрих якостей, багато добрих фізичних якостей, але він ними не користується", – сказав Рейносо.
Також він запевнив, що немає ніякого конфлікту інтересів у тому, що він тренує Енді Руїса і може працювати з Джошуа.
Реванш Усик – Джошуа: останні новини
- Після фіаско у першому бою Джошуа заявив про реванш з Усиком. У контракті на перший поєдинок реванш був передбачений тільки для Джошуа.
- Очікувалося, що боксери зустрінуться у квітні 2022 року, проте дату бою досі не оголосили. Швидше за все, поєдинок відбудеться у Великій Британії або в одній з країн Близького Сходу.
- За попередньою інформацією, бій відбудеться наприкінці весни або в перший тиждень літа. Третього поєдинку між боксерами не буде.