Лучшие в мире: сборная Украины по прыжкам в воду победила в медальном зачете юниорского ЧМ
Источник:Федерация Украины по прыжкам в воду
В Киеве завершился чемпионат мира по прыжкам в воду, который длился со 2 по 9 декабря. На турнире украинские спортсмены завоевали 9 наград.
Историческое достижение
Сборная Украины стала победительницей медального зачета чемпионата мира. Украинцы завоевали 9 наград, из них 5 – золотых, 3 – серебряных и 1 – бронзовая медали.
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Впервые в истории Украины юниорская сборная завоевала такое количество медалей и заняла первое общекомандное место по количеству полученных наград.
Я горжусь тем, что сегодня мы достигли такого результата. Благодарен тренерам и спортсменам за их правильную подготовку. И то, что мы сегодня не уступили ни одной стране мира – это большая гордость и результат большого труда,
– подчеркнул президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов.
Выступление украинцев на ЧМ-2021
Золотые награды Украине принесли:
- Ксения Байло (10-метровая вышка, одиночный турнир и 3-метровый трамплин, одиночный турнир);
- Даниил Коновалов (3-метровый трамплин, одиночный турнир);
- Алексей Середа (10-метровая вышка, одиночный турнир);
- Алексей Середа/Даниил Аванесов (10-метровая вышка, синхронные прыжки).
Серебряные награды украинской сборной:
- Даниил Коновалов / Богдан Чижовский (3-метровый трамплин, синхронные прыжки)
- Анне Арнаутовой / Ксении Байло (3-метровый трамплин, синхронные прыжки)
- Алексей Середа (3-метровый трамплин, одиночный турнир)
Единственную "бронзу" для Украины принесла Ксения Байло в прыжках с трамплина (1 метр).