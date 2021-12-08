Еще одно "золото"

Уже четвертую золотую медаль для Украины принесли Алексей Середа и Даниил Аванесов. Ребята стали лучшими в синхронных прыжках с вышки.

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По итогам соревнований украинские прыгуны набрали 321,30 баллов, которые позволили занять первое место. Сразу за спиной Середы и Аванесова в таблице расположились представители России – 303,18. Бронзовыми призерами стали прыгуны из Бразилии – 298,47.

Видео седьмого соревновательного дня

Результаты украинцев на юниорском чемпионате мира

  • Это "золото" стало уже седьмой наградой в копилке Украины – 4 "золота", 2 "серебра" и одна "бронза".
  • До этого три золотые награды принесли Ксения Байло, Даниил Коновалов и Алексей Середа. Для последнего этот чемпионат мира стал очень щедрым на медали – два "золота" и одно "серебро".
  • Ксения стала третьей на 1-метровом трамплине. А Даниил в паре с Богданом Чижовским стали вторыми по прыжкам в высоту с 3-х метров.