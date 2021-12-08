Еще одно "золото"

Уже четвертую золотую медаль для Украины принесли Алексей Середа и Даниил Аванесов. Ребята стали лучшими в синхронных прыжках с вышки.

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По итогам соревнований украинские прыгуны набрали 321,30 баллов, которые позволили занять первое место. Сразу за спиной Середы и Аванесова в таблице расположились представители России – 303,18. Бронзовыми призерами стали прыгуны из Бразилии – 298,47.

Видео седьмого соревновательного дня

Результаты украинцев на юниорском чемпионате мира