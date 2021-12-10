Историческое достижение

Сборная Украины стала победительницей медального зачета чемпионата мира. Украинцы завоевали 9 наград, из них 5 – золотых, 3 – серебряных и 1 – бронзовая медали.

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Впервые в истории Украины юниорская сборная завоевала такое количество медалей и заняла первое общекомандное место по количеству полученных наград.

Я горжусь тем, что сегодня мы достигли такого результата. Благодарен тренерам и спортсменам за их правильную подготовку. И то, что мы сегодня не уступили ни одной стране мира – это большая гордость и результат большого труда,

– подчеркнул президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Лысов.

Выступление украинцев на ЧМ-2021

Золотые награды Украине принесли:

Серебряные награды украинской сборной:

Даниил Коновалов / Богдан Чижовский (3-метровый трамплин, синхронные прыжки)

Анне Арнаутовой / Ксении Байло (3-метровый трамплин, синхронные прыжки)

Алексей Середа (3-метровый трамплин, одиночный турнир)

Единственную "бронзу" для Украины принесла Ксения Байло в прыжках с трамплина (1 метр).