Дебютные награды украинцев

Во второй день соревнований представители Украины получили две медали: "золото" и "бронзу". Для обоих украинских спортсменов это первые награды чемпионата мира в карьере.

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В финале по прыжкам с 3-метрового трамплина среди парней возрастной категории "А" победу разделили украинец Даниил Коновалов и представитель Бразилии Каван Фигейредо Перейра.

Спортсмены набрали одинаковое количество очков, поэтому жюри решило обоим присвоить звание чемпиона мира и золотую медаль. А бронзовую награду получил колумбиец Леонардо Гарсия Варела.

Видео финала по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина

Еще одной наградой порадовала 16-летняя Ксения Байло. В финале с 1-метрового трамплина среди девушек категории "B" девушка оказалась на третьей строчке. Она уступила только представительнице Германии Иоганне Краусс и итальянке Элизе Пиццини.

Видео финала по прыжкам в воду с 1-метрового трамплина

К слову. Чемпионат мира среди юниоров в Киеве продлится до 9 декабря.