Історичне досягнення
Збірна України стала переможницею медального заліку чемпіонату світу. Українці завоювали 9 нагород, з них 5 – золотих, 3- срібних і 1 – бронзова медалі.
До теми 15-річний українець Середа виграв "срібло" чемпіонату світу серед юніорів
Вперше в історії України юніорська збірна виборола таку кількість медалей і посіла перше загальнокомандне місце за кількістю здобутих нагород.
Я пишаюся тим, що сьогодні ми досягли такого результату. Вдячний тренерам і спортсменам за їх правильну підготовку. І те, що ми сьогодні не поступилися ні одній країні світу – це велика гордість й результат великої праці,
– наголосив президент федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов.
Виступ українців на ЧС-2021
Золоті нагороди Україні принесли:
- Ксенія Байло (10-метрова вишка, одиночний турнір та 3-метровий трамплін, одиночний турнір);
- Данило Коновалов (3-метровий трамплін, одиночний турнір);
- Олексій Середа (10-метрова вишка, одиночний турнір);
- Олексій Середа/Данило Аванесов (10-метрова вишка, синхронні стрибки).
Срібні нагороди української збірної:
- Данило Коновалов/ Богдан Чижовський (3-метровий трамплін, синхронні стрибки)
- Анні Арнаутовій/Ксенії Байло (3-метровий трамплін, синхронні стрибки)
- Олексій Середа (3-метровий трамплін, одиночний турнір)
Єдину "бронзу" для України принесла Ксенія Байло у стрибках з трампліна (1 метр).