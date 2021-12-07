В финал чемпионата мира Середа квалифицировался с четвертым результатом. Украинец смог улучшить свой результат в финале.

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Алексей, дебютировавший на чемпионате мира, опередил колумбийца Тамайо Менезеса и итальянца Маттео Кафьеро. Оба были лучше Середы во время квалификации.

К сожалению, в финале Середа не смог опередить еще одного итальянца Маттео Санторо. Он победил Середу с разницей в 1.55 балла.

Результаты юниорского ЧМ-2021 по прыжкам в воду (3 метра)

1. Маттео Санторо (Италия) – 493.30 балла

2. Алексей Середа (Украина) – 491.75

3. Маттео Кафьеро (Италия) – 468.10

…

6. Владислав Климко (Украина) – 425.80

Середа завоевал для Украины шестую медаль на юниорском чемпионате мира. В активе нашей команды 3 золотые медали, 2 серебряные и одна бронзовая.

Вниманию. Середа в 13 лет стал самым молодым в истории чемпионом Европы в прыжках с 10-метрового трамплина. В его активе "золото" и "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в воду (одиночные и синхронные прыжки соответственно). Он представлял Украину на Олимпиаде-2020 и занял шестое место.