Третье "золото" для Украины
Сборная Украины уже получила свою пятую награду юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду. Алексей Середа стал автором третьего "золота" Украины на турнире в Киеве.
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15-летний спортсмен стал лучшим в индивидуальном прыжке с 10-метровой вышки. Середе удалось уверенно опередить соперников из России и Германии, занявших второе и третье места соответственно.
Призеры по прыжкам с вышки 10 метров (в баллах)
- Алексей Середа (Украина) – 484.60
- Максим Гулидов (Россия) – 427.55
- Эйкерманн Григорчук (Германия) – 408.70
Еще один украинский Даниил Аванесов заработал 402.85 очков и получил деревянную медаль. От до последнего прыжка претендовал на "бронзу", но в итоге занял 4-ю позицию.
Напомним, что Середа в свои юные годы уже принял участие в Олимпийских играх-2020. В Токио Алексей занял высокое 6-е место, заработав 461.70 баллов. Аналогичным образом украинец выступил в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
Как сборная Украины выступает на чемпионате мира среди юниоров
- Украинские прыгуны в воду уже получили пять наград – 3 "золота" и по одной серебряной и бронзовой медали. До этого чемпионом мира стали Ксения Бойко и Данило Коновалов – на 10-метровой вышке и 3-метровом трамплине соответственно.
- Ксения также стала бронзовым призером на 1-метровом трамплине у девочек. А Даниил в паре с Богданом Чижовским занял второе место по прыжкам в высоту с 3-х метров.