Луческу: У нас молода команда

Мірча Луческу прокоментував перехід Віталія Миколенка в Евертон. Румунський спеціаліст Динамо розповів, хто може замінити талановитого гравця на фланзі оборони.

Цікаво Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед

Позицію Миколенка посяде молодий футболіст віком 18 або 19 років. Здається, що "Містер" хоче залучити до головної команди когось із юнацького складу.

Я радий, що молодий гравець нашої команди переходить до Евертона. А місце Миколенка посяде 18 – 19-річний гравець. І майже вся наша оборона складається із 19 – 20-річних футболістів. У нас молода команда, і з таким молодим колективом працювати складніше, ніж з досвідченим,

– сказав Луческу.

У Динамо U-19 на позиції захисників грає шість гравців: Артем Бенедюк, Максим Дячук, Антон Боль, Арсеній Філатов, Василь Танчак та Костянтин Вівчаренко.

Якраз останній має найкращий шанс зайняти місце Миколенка. Вівчаренко ще у 2020-му році залучався до головної команди. Тоді Динамо грало ще під керівництвом Олексія Михайличенка. Відзначимо, що до сезону-2020/2021 Костянтин готувався в обоймі першої команди "біло-синіх".

Що відомо про перехід Миколенка