"Динамо" после неудачного сезона 2019/2020 проведет кадровую чистку в летнее межсезонье. Амбициозные планы усилить состав "Динамо" очертил президент клуба Игорь Суркис.

В комментарии "Профутболу" Игорь Суркис рассказал, что клуб готов попрощаться с рядом футболистов.

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Кто покинет "Динамо"

Прежде всего, Суркис заявил, что "Динамо" не планирует продавать Беньямина Вербича, так как он основной футболист команды.

В то же время "Динамо" готово рассмотреть предложения по Кадири и другим игрокам, которые не имеют игровой практики.

Это наши футболисты, если по ним будут предложения, учитывая, что у них мало игрового времени, мы с ними расстанемся и приобретем на их место более сильных игроков, которые смогут принести результат для команды, показывать хорошую игру,

– отметил Суркис.

Также президент киевлян сказал, что клуб покинет испанец Фран Соль, если "Динамо" получит в отношении него предложение.

"У Соля не сложилось. Он же квалифицированный взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если по нему будет предложение, естественно, будем расставаться", – заявил Суркис.

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Суркис в очередной раз подтвердил, что из аренды в "Заре" вернутся Александр Тымчик и Богдан Леднев.

Относительно Владислава Супряги и Сергея Булецы, которые играют в аренде за СК "Днепр-1", решение будет принимать тренерский штаб.

Суркис заявил, что "Динамо" уже вступало в переговоры с некоторыми футболистами.

Трансферное окно в Украине будет открыто с 27 июля до 30 сентября.