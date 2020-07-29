"Динамо" просмотрело первого новичка для Луческу
"Динамо" U-21 29 июля провело спарринг с ровесниками из "Колоса". В поединке на поле в составе "Динамо" вышел потенциальный новичок Марио Младеновски.
Как сообщает "Динамомания", футболист Северной Македонии сыграл на позиции центрального защитника. Это одна из позиций, которую "Динамо" планирует усилить в летнее межсезонье.
Кстати Первым новичком Луческу в "Динамо" может стать российский футболист
По информации источника, 19-летний Младеновски находится в Киеве на просмотре.
Что известно о Младеновски
Игрок является воспитанником академии клуба "Металлург" (Скопье), но в 2017 году стал футболистом "Вардара".
В основном составе "Вардара" Марио дебютировал в 17-летнем возрасте. За клуб Марио провел всего 10 матчей во всех турнирах.
В ноябре 2019 года дебютировал за сборную Северной Македонии. Он вышел на поле в матче квалификации Евро-2020 против Австрии
"Динамо" может подписать Марио бесплатно
"Динамомания" сообщает, что интересы Младеновски представляет агентство, где сейчас работает экс-динамовец Горан Попов.
Последний был замечен на стадионе "Динамо" во время спарринга молодежной команды.
По информации СМИ, Младеновски инициировал расторжение контракта с "Вардаром" из-за регулярной невыплаты зарплаты.
В таком случае футболист может перейти в "Динамо" бесплатно.