"Динамо" U-21 29 июля провело спарринг с ровесниками из "Колоса". В поединке на поле в составе "Динамо" вышел потенциальный новичок Марио Младеновски.

Как сообщает "Динамомания", футболист Северной Македонии сыграл на позиции центрального защитника. Это одна из позиций, которую "Динамо" планирует усилить в летнее межсезонье.

Кстати Первым новичком Луческу в "Динамо" может стать российский футболист

По информации источника, 19-летний Младеновски находится в Киеве на просмотре.

Что известно о Младеновски

Игрок является воспитанником академии клуба "Металлург" (Скопье), но в 2017 году стал футболистом "Вардара".

В основном составе "Вардара" Марио дебютировал в 17-летнем возрасте. За клуб Марио провел всего 10 матчей во всех турнирах.

В ноябре 2019 года дебютировал за сборную Северной Македонии. Он вышел на поле в матче квалификации Евро-2020 против Австрии

"Динамо" может подписать Марио бесплатно

"Динамомания" сообщает, что интересы Младеновски представляет агентство, где сейчас работает экс-динамовец Горан Попов.

Последний был замечен на стадионе "Динамо" во время спарринга молодежной команды.

По информации СМИ, Младеновски инициировал расторжение контракта с "Вардаром" из-за регулярной невыплаты зарплаты.

В таком случае футболист может перейти в "Динамо" бесплатно.