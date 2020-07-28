Первым новичком Мирчи Луческу в "Динамо" может стать российский футболист Антон Зиньковский. "Динамо" якобы проявляет интерес к игроку.

Об интересе "Динамо" к 24-летнему полузащитнику Зиньковскому сообщает российский "Спорт-Экспресс".

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Детали возможного трансфера

Футболист выступает за российский клуб "Крылья Советов". В его контракте вроде прописана опция выкупа за сумму меньше чем 1 миллион евро.

Сообщается, что наибольший интерес к Зиньковскому проявляют российские клубы "Зенит" и "Краснодар".

В этом сезоне россиянин сыграл 28 матчей. В его активе 8 результативных передач.

Возможен ли трансфер Зиньковского?

Переход Зиньковского маловероятен из-за российского гражданства футболиста. Подтверждением этого может быть то, что "Динамо" отказалось приглашать российского тренера Юрия Семина.

Впрочем, для "Динамо" трансферы футболистов из российского чемпионата во время войны Украины с РФ не новость.

В прошлом году в "Динамо" перешел Бенито, который играл за российский Тамбов. Также в лагере киевлян Мохаммед Кадири, который выступал в российском "Арсенале".