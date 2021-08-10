Луческу перенес операцию: когда тренер вернется к работе с Динамо

Киевское Динамо работает под руководством помощников Мирчи Луческу. Румынский специалист возвращается к работе после хирургического вмешательства.

Возвращение Луческу

Румынский специалист наконец непосредственно присоединится к тренировочному процессу команды. Динамо 10 августа будут тренироваться под руководством Мирчи Луческу.

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Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык. Он дал ответ на многочисленные вопросы болельщиков.

Меня в "Цыганык Лайф" спрашивали, когда вернется к работе с командой Луческу! Насколько мне известно уже 10 августа главный тренер будет проводить на базе тренировки команды!,

– написал журналист.

Наставник из-за операции пропустил и следующий матч команды против Зари, в котором динамовцы обыграли соперника со счетом 1:2. Румынский тренер сможет руководить командой в перенесенном поединке 1-го тура против Миная. Игра состоится 11 июля в 19:30.

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