В Турцию без Луческу

Румынский специалист не сможет улететь с киевлянами в столицу Турции. Мирча Луческу простудился. Руководить командой будет Эмиль Карас.

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Товарищеская встреча против Фенербахче состоится в среду, 4 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00. Врачи порекомендовали наставнику приберечь здоровье.

"Мистер" сможет давать свои указания и вносить коррективы в игру "бело-синих" только по телефону.