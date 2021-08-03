В Турцию без Луческу
Румынский специалист не сможет улететь с киевлянами в столицу Турции. Мирча Луческу простудился. Руководить командой будет Эмиль Карас.
Вот так Ультрас Динамо устроили массовую драку со стюардами во время матча: видео
Товарищеская встреча против Фенербахче состоится в среду, 4 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00. Врачи порекомендовали наставнику приберечь здоровье.
"Мистер" сможет давать свои указания и вносить коррективы в игру "бело-синих" только по телефону.
- Динамо с разгромной победы стартовало в новом сезоне 2021/2022. Пострадал ровенский Верес. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу киевлян.
- Следующий поединок динамовцы проведут на выезде против луганской Зари. Встреча 3-го тура УПЛ состоится 8 августа в 19:30.