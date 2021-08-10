Повернення Луческу

Румунський спеціаліст нарешті безпосередньо приєднається до тренувального процесу команди. Динамо 10 серпня будуть тренуватись під керівництвом Мірчі Луческу.

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Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик. Він дав відповідь на чисельні запитання уболівальників.

Мене в "Циганик Лайф" питали, коли повернеться до роботи з командою Луческу! Наскільки мені відомо вже 10 серпня головний тренер проводитиме на базі тренування команди!,

– написав журналіст.

Наставник через операцію пропустив і наступний матч команди проти Зорі, у якому динамівці переграли суперника з рахунком 1:2. Румунський тренер зможе керувати командою у перенесеному поєдинку 1-го туру проти Минаю. Гра відбудеться 11 липня о 19:30.

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