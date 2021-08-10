Повернення Луческу
Румунський спеціаліст нарешті безпосередньо приєднається до тренувального процесу команди. Динамо 10 серпня будуть тренуватись під керівництвом Мірчі Луческу.
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Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик. Він дав відповідь на чисельні запитання уболівальників.
Мене в "Циганик Лайф" питали, коли повернеться до роботи з командою Луческу! Наскільки мені відомо вже 10 серпня головний тренер проводитиме на базі тренування команди!,
– написав журналіст.
Наставник через операцію пропустив і наступний матч команди проти Зорі, у якому динамівці переграли суперника з рахунком 1:2. Румунський тренер зможе керувати командою у перенесеному поєдинку 1-го туру проти Минаю. Гра відбудеться 11 липня о 19:30.
Що трапилось з Луческу: головне
- Мірча Луческу переніс застуду. Через неї румун не міг керувати з тренерського містка киянами у грі 3-го туру УПЛ проти Вереса. Луческу спостерігав за грою з VIP-ложі. Після матчу спеціаліст поїхав на більш детальне обстеження. У фахівця була виявлена невеличка кіста в корені волосся, яка стала причиною підняття температури.
- Луческу негайно ліг на операційний стіл для її видалення. Операція минула успішно.