С наставником все хорошо

По информации источника, во время обследования по поводу простудного заболевания у румынского специалиста была обнаружена маленькая киста в корне волоса, что стала причиной температуры.

К слову Украинка Килипко со слезами на глазах пожаловалась на отсутствие своего тренера на Олимпиаде

Врачи порекомендовали кисту удалить. Операция длилась около 8 минут и прошла успешно.

Луческу чувствует себя хорошо, его здоровье вне любой опасности. Медики уже дали согласие на его присутствие на скамейке запасных Динамо в следующем матче киевлян против Зари.