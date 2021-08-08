Заря – Динамо 1:2

Голы: Фримпонг, 90+4 – Сирота, 17, Буяльский, 80

Нереализованные пенальти: Фаворов, 76 – Де Пена, 71

В прошлом туре обе команды победили с разницей в четыре гола – Динамо разгромило Верес 4:0, а Заря на выезде обыграла Ингулец 1:5.

В этом матче действиями Динамо руководил Эмил Карас. Помощник главного тренера подменял Мирча Луческу, которому накануне сделали операцию.

Динамо чуть ли не со старта решило захватить инициативу, взяв мяч под свой контроль. Но к моментам на первых минутах дело не дошло. Первый опасный удар состоялся лишь на 11-й минуте, когда Гармаша оставили без опеки в штрафной, но мяч после его удара пролетел мимо дальней штанги.

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Заря на это ответила впоследствии дальним ударом Шахаба. Но все привело к голу в ворота луганчан. Бущан мощно вынес мяч от своих ворот, его подхватил Родгригес и пытался пробить по воротам. Удар заблокировал Фаворов, и Динамо получило право на угловой. Именно после его подачи Сирота головой и отправил мяч в ворота. Здесь стоит отметить, что защитник киевлян сумел избавиться от опекуна, когда пробивал.

Заря на это смогла ответить аж во второй половине первого тайма. Но обе возможности были потеряны. Еще одна возможность была утрачена уже после перерыва. Кристин получил пас от Шахаба и уже вбегал в штрафную. Пока мяч у него из-под ног не выбил Шапаренко. Игроки Зари требовали пенальти за этот эпизод, но арбитр проигнорировал их просьбы.

Заря продолжала давить на ворота Динамо. Но ни Шахаб, ни Кочергин так и не смогли забить.

Увеличить свое преимущество Динамо могло с пенальти. Назначили его за игру рукой Имерекова в собственной штрафной. Правда в руку защитнику мяч попал, отразившись от его ноги. Но VAR на этом матче не было, поэтому решение арбитр не изменил. Пробивать пошел Де Пена и не сумел забить – Шевченко довольно уверенно отразил удар.

Уже через несколько минут право на пенальти получила и Заря – Сидорчук "скосил" в подкате Кочергина. В луганчан удар с отметки отправился выполнять Фаворов. Но и он не забил – мяч попал в штангу. Хотя и Бущан угадал направление удара.

И все же обе команды таки сумели еще отличиться до конца матча. Сначала Динамо удвоило счет, когда Буяльский получил мяч перед штрафной и нанес удар в угол ворот. На этот раз Шевченко не справился с таким выстрелом.

Заря же забила перед самым свистком об окончании матча. Фримпонг, который вышел на замену уже из пределов штрафной сумел таки пробить между ног Бущана, который бросился на перехват. Но после этого арбитр сразу просигнализировал об окончании матча. Заря даже не сумела развести мяч.

Видеообзор матча Заря – Динамо

Для Зари поражение в матче против Динамо стало второй в этом сезоне УПЛ уже после третьего тура.

Динамо набрала шесть очков в двух сыграных матчах и поднялось в группу лидеров. 11 августа киевляне сыграют перенесенный матч первого тура против Миная.