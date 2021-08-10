Возвращение Луческу
Румынский специалист наконец непосредственно присоединится к тренировочному процессу команды. Динамо 10 августа будут тренироваться под руководством Мирчи Луческу.
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Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Цыганык. Он дал ответ на многочисленные вопросы болельщиков.
Меня в "Цыганык Лайф" спрашивали, когда вернется к работе с командой Луческу! Насколько мне известно уже 10 августа главный тренер будет проводить на базе тренировки команды!,
– написал журналист.
Наставник из-за операции пропустил и следующий матч команды против Зари, в котором динамовцы обыграли соперника со счетом 1:2. Румынский тренер сможет руководить командой в перенесенном поединке 1-го тура против Миная. Игра состоится 11 июля в 19:30.
Что случилось с Луческу: главное
- Мирча Луческу перенес простуду. Из-за нее румын не мог руководить с тренерского мостика киевлянами в игре 3-го тура УПЛ против Вереса. Луческу наблюдал за игрой из VIP-ложи. После матча специалист поехал на более детальное обследование. У специалиста была обнаружена небольшая киста в корне волос, которая стала причиной поднятия температуры.
- Луческу немедленно лег на операционный стол для ее удаления. Операция прошла успешно.