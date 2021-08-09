Чемпион мира U20 получил тяжелую травму – повредил переднюю крестообразную связку колена.
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По словам старшего врача Динамо Андрея Шморгуна, футболист уже перенес операцию. Ориентировочный срок реабилитации после таких травм – шесть месяцев.
Что известно о Попове в Динамо
- Попов выступает за "бело-синих" с 2019 года. С тех пор он сыграл в составе Динамо 61 матч и забил 8 мячей.
- Матч между киевлянами и Вересом завершился разгромной победой действующего чемпиона со счетом 4:0. Первый мяч в игре забил Попов.