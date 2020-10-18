Самый молодой в истории бокса абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес прокомментировал победу над украинцем Василием Ломаченко. 23-летний Лопес признался, что посвятил победу умершему мальчику.

После поединка Лопес заявил, что посвящает победу мальчику, который умер за два дня до трагической гибели баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает Tibuna.com.

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Лопес не уточнил, о каком мальчике идет речь.

Я должен благодарить Бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни раньше в этом году – за два дня до смерти Коби. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо,

– сказал Лопес.

После 11 раунда отец и тренер Лопеса сообщил боксеру, что он побеждает. Лопес-старший попросил сына не рисковать. Теофимо рассказал, почему не послушал отца.

"Я – боец, мне нужно копать глубже, я знал, что он надвинется. Я не мог дать ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки, я тоже могу ударить. Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы выходят на ринг и ищут путь к победе", – сказал Лопес.

Ломаченко не сказал ничего уважительного после боя

Лопес прокомментировал разговор с Ломаченко в их углу после поединка. Теофимо признался, что не услышал ничего уважительного.

"Нет, ничего подобного. Я подошел к нему и сказал Папаченко: "Отличный бой. Спасибо за работу, спасибо, ребята". Я сказал Ломи: "Извини. В общем, извини, но дело сделано".

Я знал, что выиграл бой, но он только смеялся. Люди говорили, что он – номер один pound-for-pound, но я перебоксировал его", – отметил Лопес.