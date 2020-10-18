23-річний американський боксер Теофімо Лопес у ніч з 17 на 18 жовтня став абсолютним чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. Лопес несподівано завдав поразки українцю Василю Ломаченку.

Лопес протягом усього поєдинку був більш активним та викидав багато ударів, пише 24 канал. Хоча не всі удари були точними, але все ж візуально Теофімо боксував краще за Ломаченка.

Дізнайтесь більше: Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу

У підсумку долю бою вирішили судді, які побачили переконливу перемогу Лопеса.

Не дочекавшись оголошення суддівських записок, сім'я Лопесів почали святкувати. Відчув поразку й Ломаченко, який скромно чекав вердикту у своєму кутку.

Лопес – наймолодший абсолютний чемпіон світу

Після перемоги Теофімо Лопес-старший підняв свого сина. Після цього Лопес-молодший виконав карколомне сальто. Згодом американець, не вірячи своєму щастю, просто ліг посеред рингу.

THE MOMENT!!



Go full screen and soak this all in.#TheTakeover was more than just a nickname all along for @TeofimoLopez #LomaLopez pic.twitter.com/5IEl1i209h — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

Слід зазначити, що Лопес та Ломаченко, які до поєдинку обмінювалися погрозами, після фінального раунду все ж привітали одне одного.

Лопес став наймолодшим в історії абсолютним чемпіоном світу. Американець відібрав у Ломаченка титули WBC, WBA, WBO. Також у колекції Теофімо титул IBF.