Украинский боксер Василий Ломаченко хочет провести реванш с Теофимо Лопесом. Однако американский боксер отказывается от реванша и назвал следующего соперника.

Источник: The Mayweather Channel

23-летний Лопес заявил, что следующий бой проведет против Джорджа Камбососа-младшего.

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Мой следующий бой – против Джорджа Камбососа-младшего. Он прошел свой путь, чтобы подраться со мной, он мой обязательный претендент. Поэтому мы дадим ему возможность забрать все пояса у меня,

– сказал Лопес.

Лопес напомнил о своем пути к званию абсолютного чемпиона мира. По словам американца, именно Ломаченко заставил его работать ради титула IBF.

"Мы дадим всем поработать над этим, как Ломаченко заставил меня потрудиться для титула IBF и других. Сейчас все обернулось", – отметил Теофимо.

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В то же время Лопес сказал, что пока не планирует проводить бой против Девина Хейни или Райана Гарсии.

"Единственный человек, который может побить меня – это я", – резюмировал Лопес.

Лопес не станет соперником Ломаченко?