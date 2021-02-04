Не Ломаченко: Лопес назвал следующего соперника
Украинский боксер Василий Ломаченко хочет провести реванш с Теофимо Лопесом. Однако американский боксер отказывается от реванша и назвал следующего соперника.
Источник: The Mayweather Channel
23-летний Лопес заявил, что следующий бой проведет против Джорджа Камбососа-младшего.
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Мой следующий бой – против Джорджа Камбососа-младшего. Он прошел свой путь, чтобы подраться со мной, он мой обязательный претендент. Поэтому мы дадим ему возможность забрать все пояса у меня,
– сказал Лопес.
Лопес напомнил о своем пути к званию абсолютного чемпиона мира. По словам американца, именно Ломаченко заставил его работать ради титула IBF.
"Мы дадим всем поработать над этим, как Ломаченко заставил меня потрудиться для титула IBF и других. Сейчас все обернулось", – отметил Теофимо.
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В то же время Лопес сказал, что пока не планирует проводить бой против Девина Хейни или Райана Гарсии.
"Единственный человек, который может побить меня – это я", – резюмировал Лопес.
Лопес не станет соперником Ломаченко?
- Американский боксер не планирует давать реванш Ломаченко после победы над украинцем в октябре 2020 года. В бою с американцем Ломаченко потерял пояса WBC, WBA, WBO.
- В то же время в команде Ломаченко верят, что реванш состоится. Там заявили, что даже уже вели переговоры. Также сообщалось, что бой готов принять Катар.
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