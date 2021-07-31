Лопес отправлял его в нокаут: следующий соперник Ломаченко

Василий Ломаченко может завершить 2021 год поединком. Украинский боксер скорее всего выйдет на ринг против представителя Ганы Ричарда Комми.

Намек на следующего соперника украинца

Журналист Дэн Рафаэль раскрыл имя следующего соперника Василия Ломаченко. Им может стать ганский боксер, который в прошлом имеет поражение от Теофимо Лопеса.

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Украинец имеет шанс провести бой против Ричарда Комми. Поединок между боксерами состоится 11 декабря. Дату следующего поединка известил сам Ломаченко. 33-летний боксер написал дату поединка в твиттере.

Боксеры могут выйти на ринг легендарной арены "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).

Ричард Комми лишь на один год старше украинца – 34 года. Ганец – бывший чемпион мира по версии IBF. В декабре 2019 года Комми во втором раунде проиграл техническим нокаутом Теофимо Лопесу. Американец в 2020 году по судейским запискам победил Ломаченко.

В феврале 2021 года Ричард победил Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

Кто еще может стать соперником Ломаченко