Ломаченко близок к реваншу

Реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не за горами. Журналист The Athletic Лэнс Пагмайр написал пост, в котором говорится, что боксеры во второй раз подерутся друг против друга через 6 месяцев.

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Лопес-старший говорит, что реванш состоится после боя с Камбососом. Арум встретился с людьми с Ближнего Востока, которые могут принять этот поединок в начале 2022 года,

– говорится в сообщении.

Поединок между боксерами скорее всего состоится в декабре 2021 на арене "Madison Square Garden", что в Нью-Йорке (США). Осталось самое главное – уговорить самого американского боксера.

Боксеры снова вспомнили о реванше: главное

Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года. После боя команда украинца пыталась уговорить Теофимо провести реванш, который не был включен в контракт боя. Однако соперник наотрез отказывался от второго поединка.

В ночь с 26 на 27 июня 33-летний украинский боксер провел бой против Масайоши Накатани. Ломаченко продемонстрировал солидный уровень бокса. Поединок завершился в 9 раунде нокаутом. После боя Василий еще раз попросил Теофимо о реванше. После чего Теофимо Лопес-старший тоже заговорил о втором бое его сына с украинцем.