Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Лео Санта Крус поділився очікуваннями від одного з найспекотніших поєдинків між Теофімо Лопесом та Василем Ломаченком. Він вважає українця сильнішим боксером, але перевага американця у антропометричних даних.

Мексиканець вважає, що явного фаворита у такому протистоянні складно визначити. Але невелику перевагу Санта Крус таки віддав Теофімо. Про це він розповів у інтерв'ю Fight Hub TV.

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Думка чемпіона

За словами чемпіона світу, сильнішим у зустрічі буде Ломаченко. Але Лопес зможе покласти у нокаут українця. Для цього американцю потрібно буде завдати лише одного точного удару.

Якщо Лопес не зуміє піймати Ломаченка на атаці, тоді Ломаченко переможе за суддівським рішенням.

Хто такий Лео Санта Крус? Мексиканський боксер-професіонал, що виступає у напівлегкій вазі. Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях: легка (IBF, 2012/13), друга легка (WBC, 2013/15), напівлегка (WBA Super, 2015/16 та 2017/19), друга напівлегка (WBA Super, 2019).