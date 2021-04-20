Лопес выразил уверенность в том, что Ломаченко легко победит японца. По его словам, поединок должен получиться зрелищным, но украинский экс-чемпион мира должен добыть уверенную победу.
К слову Накатани опубликовал постер боя с Ломаченко: фото
"Это хороший бой. Я выбираю Лому из-за углов. Накатани не способен остановить Ломаченко из углов. Я вижу, как Ломаченко побьет его. У них есть нечто общее. Они проиграли мне. Были некоторые сообщения о том, что у Ломы психологические проблемы с момента поражения. Пока ты тренируешься, это держит тебя сфокусированным. Такое бывает, ты проигрываешь однажды, и иногда это нехорошо", – заявил Лопес.
Что известно о бое Ломаченко – Накатани
- Информация о бое Ломаченко с Накатани появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме сообщение.
- Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?" Впрочем, дальше соцсетей дело не дошло.
- Ломаченко продолжил поиск следующего соперника, однако не смог договориться с Девином Хэйни.
- Впоследствии Боб Арум, промоутер украинца, сообщил, что Ломаченко сразится с Накатани. Бой состоится в последнюю неделю июня или 10 июля. Место пока не сообщается.