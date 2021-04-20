Лопес выразил уверенность в том, что Ломаченко легко победит японца. По его словам, поединок должен получиться зрелищным, но украинский экс-чемпион мира должен добыть уверенную победу.

К слову Накатани опубликовал постер боя с Ломаченко: фото

"Это хороший бой. Я выбираю Лому из-за углов. Накатани не способен остановить Ломаченко из углов. Я вижу, как Ломаченко побьет его. У них есть нечто общее. Они проиграли мне. Были некоторые сообщения о том, что у Ломы психологические проблемы с момента поражения. Пока ты тренируешься, это держит тебя сфокусированным. Такое бывает, ты проигрываешь однажды, и иногда это нехорошо", – заявил Лопес.

Накатани на профессиональном ринге провел 20 боев. В его активе 19 побед, 13 из которых нокаутом. Единственное поражение японцу в 2019 году нанес обидчик Ломаченко – Теофимо Лопес.

Что известно о бое Ломаченко – Накатани