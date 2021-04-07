Накатани опубликовал постер боя с Ломаченко: фото
Поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани все больше становится реальностью. Японский боксер опубликовал постер боя с Ломаченко.
Источник:инстаграм Накатани
Ломаченко встретится с Накатани
32-летний Масайоши Накатани опубликовал в своем инстаграме постер поединка с Василием Ломаченко.
Кстати Лопес дал свой прогноз на бой Ломаченко – Накатани
Японец решил быть немногословным и сопровождал картинку именем украинца: "Василий Анатольевич Ломаченко".
Что известно о бое
- Информация о бое Ломаченко с Накатани появилась еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме пост.
- Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?" Впрочем, дальше соцсетей дело не дошло.
- Ломаченко продолжил поиск следующего соперника, однако не смог договориться с Девином Хейни.
- Впоследствии Боб Арум, промоутер украинца, сообщил, что Ломаченко сразится с Накатани. Бой состоится в последнюю неделю июня или 10 июля. Место пока не сообщается.
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