Лопес висловив упевненість в тому, що Ломаченко легко переможе японця. За його словами, поєдинок повинен вийти видовищним, але український ексчемпіон світу повинен добути впевнену перемогу.
До слова Накатані опублікував постер бою з Ломаченком: фото
"Це хороший бій. Я вибираю Лому через кути. Накатані не здатний зупинити Ломаченкк з кутів. Я бачу, як Ломаченко поб'є його. У них є щось спільне. Вони програли мені. Були деякі повідомлення про те, що у Ломи психологічні проблеми з моменту поразки. Поки ти тренуєшся, це тримає тебе сфокусованим. Таке буває, ти програєш одного разу, і іноді це недобре", – заявив Лопес.
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Інформація про бій Ломаченка з Накатані з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, далі соцмереж справа не дійшла.
- Ломаченко продовжив пошук наступного суперника, однак не зміг домовитися з Девіном Хейні.
- Згодом Боб Арум, промоутер українця, повідомив, що Ломаченко битиметься з Накатані. Бій відбудеться в останній тиждень червня або 10 липня. Місце поки не повідомляється.