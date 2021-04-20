Лопес висловив упевненість в тому, що Ломаченко легко переможе японця. За його словами, поєдинок повинен вийти видовищним, але український ексчемпіон світу повинен добути впевнену перемогу.

До слова Накатані опублікував постер бою з Ломаченком: фото

"Це хороший бій. Я вибираю Лому через кути. Накатані не здатний зупинити Ломаченкк з кутів. Я бачу, як Ломаченко поб'є його. У них є щось спільне. Вони програли мені. Були деякі повідомлення про те, що у Ломи психологічні проблеми з моменту поразки. Поки ти тренуєшся, це тримає тебе сфокусованим. Таке буває, ти програєш одного разу, і іноді це недобре", – заявив Лопес.

Накатані на професійному ринзі провів 20 боїв. У його активі 19 перемог, 13 з яких нокаутом. Єдиної поразки японцю у 2019 році завдав кривдник Ломаченка – Теофімо Лопес.

Що відомо про бій Ломаченко – Накатані